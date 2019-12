Serata amara per l’Olimpia Milano: la squadra guidata da Ettore Messina incassa la terza sconfitta consecutiva in Eurolega. Dopo un inizio super nella competizione europea, il team di Giorgio Armani sembra non riuscire a rialzarsi: l’Olimpia Milano ha ceduto oggi davanti al suo pubblico, al Mediolanum Forum, contro la Stella Rossa, col punteggio di 67-77. Quinta sconfitta in 12 giornate per l’Olimpia, che la prossima settimana affronterà due trasferte consecutive.

Per quanto riguarda le altre sfide, il CSKA Mosca ha trionfato sullo Zalgiris Kaunas, dopo un tempo supplementare, col punteggio di 85-82. Vittoria anche per il Maccabi Tel Aviv, che ha avuto la meglio, in casa, sul Bayern, per 77-55. Infine il Real Madrid ha superato, col punteggio di 111-99 il Valencia.

