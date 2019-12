Impegno doppio questa settimana per le squadre di basket che competono in Eurolega. Cinque le sfide che si sono disputate oggi, in una giornata senza italiani in campo, dopo la vittoria ritrovata ieri dall’Olimpia Milano contro il Valencia.

Vittoria per il Khimki, che ha superato 83-74 lo Zalgiris Kaunas. Crolla invece l’Anadolu Efes per un solo punto contro il CSKA Mosca (80-81). Sorride la Stella Rossa, che ha avuto la meglio sull’Olympiakos per 88-81, mentre il Barcellona ha trionfato contro il Bayern, per 67-77, proseguendo la sua corsa verso la cima della classifica. Infine il Lyon-Villeurbanne ha superato l’Alba Berlin per 93-81.

