L’Anadolu Efes non sbaglia un colpo e, nella dodicesima giornata di Eurolega, centra la decima vittoria stagionale, asfaltando 77-102 in trasferta il Baskonia. Match chiuso già nei primi due quarti, con il +20 maturato all’intervallo lungo. Nella ripresa la capolista gestisce il vantaggio, portando a casa la vittoria.

Non perde terreno il Barcellona, che non lascia scampo al Khimki, superandolo a domicilio 94-102. Sconfitta che brucia invece per il Lione, che cade sul parquet dell’ultima della classe, cedendo allo Zenit 75-70. Serve l’extra-time invece al Fenerbahce per superare l’Alba Berlino, costretta ad arrendersi 107-102. Successo importante infine per il Panathinaikos, che festeggia 99-93 contro l’Olympiacos.

I risultati delle gare di questa sera:

Khimki-Barcellona 94-102

Zenit-Lione 75-70

Fenerbahce-Alba Berlino 107-102

Panathinaikos-Olympiacos 99-93

Baskonia-Anadolu Efes 77-102

