Con i risultati dei match del mercoledì si chiude anche l’ultima giornata dei gironi di Champions League. Verdetti e risultati importanti, a partire dagli ‘anticipi’ delle 18:55 nei quali il Manchester City ha vinto 1-4 sul campo della Dinamo Zagabria servendo all’Atalanta l’assist per la prima, storica, qualificazione agli ottavi. Assist che i bergamaschi hanno sfruttato con un netto 0-3 (Castagne, Pasalic, Gosens). Vittoria anche per l’altra italiana in campo quest’oggi, la Juventus, che dopo il ko contro la Lazio torna al successo in Europa, superando il Leverkusen 0-2 (Cristiano Ronaldo, Higuain). Risultato che fa comodo all’Atletico Madrid che batte 2-0 la Lokomotiv Mosca e supera i gironi da seconda.

Il Bayern Monaco rifila 3 gol al Tottenham di Mourinho, mentre il PSG addirittura 5 al Galatasaray. Il Real Madrid passa 1-2 sul campo del Brugge, mentre l’Olympiakos batte di misura la Stella Rossa nel finale.

I risultati della 6ª Giornata di Champions League:

Dinamo Zagabria-Manchester City 1-4

Shajhtar Donetsk-Atalanta 0-3

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 2-0

Bayern Monaco-Tottenham 3-1

Club Brugge-Real Madrid 1-3

Leverkusen-Juventus 0-2

Olympiakos-Stella Rossa 1-0

PSG-Galtasaray 5-0

