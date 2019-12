Serata di grandi sorprese in Champions League, non solo per l’eliminazione dell‘Inter, ma anche per il clamoroso tonfo interno dell’Ajax nel Gruppo H.

I Lancieri infatti cedono 0-1 al Valencia e retrocedono in Europa League, uscendo ai gironi dopo la semifinale dello scorso anno. Avanzano invece gli spagnoli, che si qualificano come primi davanti al Chelsea, vittorioso in casa sul Lille. Nel Gruppo G invece staccano il pass per il turno successivo il Lipsia e il Lione, con i francesi che si qualificano proprio in extremis, grazie al 2-2 con i tedeschi. Fuori invece il Benfica, nonostante il 3-0 allo Zenit. Nel Girone dell’Inter invece sorridono Barcellona e Borussia Dortmund, con i gialloneri che superano a fatica lo Slavia ed eliminano la squadra di Conte.

I risultati di oggi:

Gruppo E

Napoli-Genk 4-0

Salisburgo-Liverpool 0-2

Gruppo F

Inter-Barcellona 1-2

Borussia Dortmund-Slavia Praga 2-1

Gruppo G

Lione-Lipsia 2-2

Benfica-Zenit 3-0

Gruppo H

Ajax-Valencia 0-1

Chelsea-Lille 2-1

