Sfide avvincenti ed appassionanti, nella notte italiana, con la palla a spicchi americana. Ko i Cleveland Cavaliers, che hanno ceduto ai Detroit Pistons per 94-127. I 22 punti di Sexton non sono bastati ai padroni di casa per battere i rivali, trascinati alla vittoria dai 24 punti di Griffin, ben supportato da Drummond, a referto con 17 punti e 14 rimbalzi.

Un super Beal non basta a Washington: nonostante i suoi 42 punti, i Wizards sono stati sconfitti dagli Orlando Magic, per 120-127. Per i Magic è stato Fournier il miglior realizzatore, con 31 punti.

Ko anche i New Orleans Pelicans di Melli, a referto con 7 punti, che si sono arresi ai Dallas Mavericks, col punteggio di 97-118. Applausi per Doncic, a referto con 33 punti e 18 rimbalzi.

E’ terminata solo dopo un tempo supplementare la sfida tra Toronto Raptors e Miami Heat, con questi ultimi ad avere la meglio sul finale, col punteggio di 110-121. Ai Raptors non sono bastati i 23 punti di Powell, mentre a trascinare gli Heat ci hanno pensato Robinson, a referto con 22 punti e Butler in tripla doppia, con 22 punti, 13 rimbalzi e 12 assist.

Anche la sfida tra San Antonio Spurs e Houston Rockets è terminata dopo il tempo regolamentare, con ben due tempi supplementari giocati. Ad avere la meglio, per soli due punti, sono stati gli Spurs di Belinelli, trascinati dai 28 punti di Walker, mentre, questa volta, i 50 punti di Harden, e i 22 punti e 21 rimbalzi di Capela non sono bastati ai Rockets, che si sono arresi col punteggio di 135-133.

Bene i Lakers di LeBron James, che hanno mandato al tappeto i Denver Nuggets per 96-105, trascinati al successo dai 25 punti e 10 rimbalzi di Davis e dai 25 punti proprio di James.

Infine sorridono i Los AngelesClippers, che hanno superato i Portland Trail Blazers per 117-97, trascinati dai 26 punti di Harrell.

