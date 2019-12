Karim Benzema e il Real Madrid hanno iniziato a discutere per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021.

Il francese non ha nessuna intenzione di lasciare la capitale spagnola, per questo motivo ha già fatto sapere al club di essere disposto ad accettare l’offerta di Florentino Perez, che vorrebbe prolungare l’accordo per due stagioni secondo quanto rivela AS. A convincere il Real ci hanno pensato i gol di Benzema, ben 46 nell’ultimo anno e mezzo, durante il quale ha giocato quasi sempre, saltando pochissime partite per leggeri infortuni. Difficile immaginare un suo ritorno in Francia al momento, anche se Paris Saint-Germain e Lione farebbero carte false per averlo.

Valuta questo articolo