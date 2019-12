Fischiano le orecchie di Trump, Megan Rapinoe lo stuzzica: “i miei desideri per il 2020? Un presidente meno pazzo”

Megan Rapinoe non riesce proprio a non stuzzicare Donald Trump, la fresca vincitrice del Pallone d’Oro 2019 femminile è tornata all’attacco con il Presidente degli Stati Uniti, auspicandone uno nuovo per il 2020.

Intervistata da France Football, la campionessa americana ha ammesso: “i miei desideri per il 2020? Vincere l’oro olimpico. Nessuna Nazione ha mai vinto la medaglia dopo aver vinto il Mondiale. E poi? Beh, spero in un nuovo presidente degli USA. Quello attuale è semplicemente pazzo. Spero in un presidente democratico che pensi al bene delle persone, non quelle ricche ma quelle povere“.