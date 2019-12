Il grande tennis è ufficialmente in vacanza: dopo le ATP Finals e le finali di Coppa Davis, i campioni possono finalmente godersi un po’ di relax prima dei nuovi tornei che inizieranno già a gennaio. Classifica ATP dunque invariata, con Nadal che festeggia il Natale e saluta il 2019 da numero 1 al mondo, seguito da Djokovic e Federer.

Per quanto riguarda gli italiani, applausi per Berrettini, che si conferma numero 1 italiano, all’ottavo posto mondiale, ma anche per Fognini, appena fuori dalla top ten col 12° piazzamento.

Questa la nuova classifica Atp:

Rafael Nadal (Esp) 9985 (–) Novak Djokovic (Srb) 9145 (–) Roger Federer (Sui) 6590 (–) Dominic Thiem (Aut) 5825 (–) Daniil Medvedev (Rus) 5705 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 5300 (–) Alexander Zverev (Ger) 3345 (–) Matteo Berrettini (Ita) 2870 (–) Roberto Bautista Agut (Esp) 2540 (–) Gael Monfils (Fra) 2530 (–)

Così gli altri italiani:

Fabio Fognini 2290 (–) Lorenzo Sonego 990 (–) Marco Cecchinato 780 (–) Andreas Seppi 776 (–) Jannik Sinner 671 (–) Stefano Travaglia 637 (–) Salvatore Caruso 586 (–) Thomas Fabbiano 482 (–) Paolo Lorenzi 480 (–)

Valuta questo articolo