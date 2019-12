Nei giorni scorsi Kevin Garnett aveva espresso dei giudizi poco lusinghieri su LeBron James. L’ex big man dei Celtics aveva sottolineato come a Boston non avessero paura di LeBron e lo avessero fatto a pezzi.

Rajon Rondo, ex Celtics e attuale playmaker dei Lakers, ha voluto rispondere alle dichiarazioni di KG, sottolineando come LeBron James sia uno dei migliori compagni di squadra con i quali abbia giocato: “KG sta facendo esplodere tutto, vero? Comunque… io adoro LeBron. È uno dei miei compagni di squadra preferiti per cui abbia mai giocato. È una persona molto altruista. Non posso davvero odiarlo onestamente. Ai tempi in cui abbiamo giocato contro di lui, questa è la mentalità che hai. È una prospettiva diversa essere effettivamente nello spogliatoio con lui e capire quanto sia genuina anche fuori dal campo“.

