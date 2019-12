La stagione 2019 di MotoGp è terminata da un mese ormai, ma i piloti con le loro dichiarazioni, i loro allenamenti e le loro vacanze, riescono sempre a far parlare di sè. In particolar modo sono le affermazioni di Quartararo al giornale spagnolo Marca ad intrattenere gli amanti delle due ruote.

Il francese del team Petronas ha svelato di desiderare di poter correre al fianco del suo idolo, Valentino Rossi: “non so cosa succederà tra due anni, ma correre assieme al mio idolo d’infanzia sarebbe eccezionale. Rossi è da sempre il mio idolo, quando ero piccolo Marquez ancora non c’era e di Lorenzo non mi ricordo bene. Invece 14 anni fa Valentino già vinceva le gare ed era per lui che le guardavo in televisione“.

Non poteva mancare poi un commento su Marquez: “è il migliore di tutti eppure continua a crescere ancora. Quest’anno ha avuto una continuità impressionante, se escludiamo Austin, unica volta in cui è caduto, forse nemmeno per colpa sua, ha fatto solo primi o secondi posti. Non esiste un aggettivo adatto per descrivere la sua stagione“.

“Non cambierò mai per denaro, ma solo per le moto. In passato ho avuto brutte esperienze nel momento in cui ho legato il mio futuro a lungo, adesso sono nel team Petronas dove mi trovo molto bene, valuteremo tutte le opzioni”, ha concluso.

