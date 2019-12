Una stagione brillante per Quartararo, il francese svela: “sono passato da non essere nessuno a venire riconosciuto per strada”

Quartararo e la sua prima stagione in MotoGp: la soddisfazione del giovane pilota francese dopo il Mondiale 2019

Fabio Quartararo ha disputato una prima stagione in MotoGp da applausi: il giovane francese del team Petronas è riuscito ad essere tra i protagonisti, soprattutto nel finale di stagione, conquistando il titolo di miglior rookie dell’anno.

Una stagione che riempe di soddisfazione il giovane francese: “sono molto orgoglioso di quanto fatto nella seconda parte di stagione, in cui ho combattuto per il podio nella maggior parte delle gare, ma l’obiettivo del 2020 è quello di essere competitivo per la vittoria sempre. Sono passato da non essere nessuno e venire riconosciuto per strada o negli aeroporti. Ma voglio rimanere la stessa persona“, ha dichiarato Quartararo ad As.

