Neymar Jr si è ripreso il Paris Saint-Germain, merito della pazzesca prestazione fornita ieri contro il Galatasaray, annichilito dai campioni di Francia con un perentorio 5-0.

Migliore in campo l’attaccante brasiliano, autore di un gol e di una serie di assist che hanno spaccato in due la partita: “ora dobbiamo riposarci in vista del prossimo impegno di Ligue 1, ma possiamo pensare alla Champions League, che è il nostro obiettivo principale” le parole di Neymar a RMC Sport. Il rigore ceduto a Cavani? E’ un grande giocatore ed è molto importante per noi che vada in gol. So di non esserci stato l’anno scorso a febbraio ma dovremo pensare ai nostri tifosi, ciò che mi rende felice è poter giocare e finché ho una palla, un bel campo e dei compagni di squadra, ho tutto ciò di cui ho bisogno“.

Valuta questo articolo