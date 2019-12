L’avventura di Edinson Cavani con il Paris Saint-Germain può considerarsi conclusa, l’attaccante uruguaiano infatti è finito ai margini del progetto tecnico di Tuchel dopo l’arrivo in estate di Mauro Icardi.

Per questo motivo l’ex Napoli non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2020, liberandosi a parametro zero per accasarsi all’Atletico Madrid, come confermato ad AS dai suoi agenti: “dall’Atletico siamo stati chiamati per parlare di Edinson e in estate si potrebbe fare. C’è interesse, ma non abbiamo ancora parlato di cifre, siamo solo all’inizio di una negoziazione. L’Atletico Madrid è un grande club ed è una buona opzione per il giocatore, a cui piace molto l’idea per molti motivi: per la grandezza del club, per la Liga, che è uno dei campionati più importanti al mondo, perchè potrebbe giocare la Champions, per la lingua. L’Atletico non è l’unico club che ha mostrato interesse per Edinson, ma è vero che è certamente uno dei più attraenti per lui. E’ molto difficile per il giocatore possa arrivare in questa finestra di mercato, perchè l’Atletico dovrebbe negoziare con il Psg“.

Valuta questo articolo