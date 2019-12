Non si placano le polemiche in Svezia attorno a Zlatan Ibrahimovic: il calciatore ha fatto infuriare i suoi concittadini, che hanno iniziato a protestare per le città di Malmoe, sfogandosi con la statua che raffigura proprio il campione svedese.

Delusi dall’acquisto delle quote societarie dell’Hammarby, storica rivale di Malmoe, i cittadini adesso chiedono che la statua di Ibrahimovic, che si trova attualmente di fronte allo stadio, venga spostata. Il comune della città svedese ha ricevuto oltre 550 richieste e, per legge, adesso la proposta deve essere discussa in consiglio.

Nel frattempo alla base della statua è comparsa la scritta “Giuda”, mentre un tifoso del Malmoe ha lanciato una campagna per raccogliere 50 mila euro per la realizzazione di una statua di Rosenberg, più alta di quella di Ibrahimovic, da affiancare alla sua.

