Continua la polemica legata al VAR in Inghilterra. Questa volta, un gol annullato ha addirittura portato ad un… arresto! È successo durante Norwich-Tottenham, al momento in cui ai padroni di casa è stato annullato il gol del 2-0 di Pukki, finito con la spalla in fuorigioco, per quello che in Inghilterra chiamano ‘fuorigioco ascellare‘. Un tifoso ha perso la calma, scagliando il proprio smartphone in campo in segno di protesta. La sicurezza, accortasi del gesto, lo ha individuato e fatto arrestare e gli è stato impedito di rientrare allo stadio per i prossimi 3 anni. E il Norwich ha anche pareggiato 2-2… un modo piuttosto brutto per finire il 2019.

