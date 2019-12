La Premier League è sempre più in mano al Liverpool, i campioni del mondo asfaltano nel big match del ‘Boxing Day‘ il Leicester secondo in classifica, imponendosi con un rotondo 0-4 in trasferta.

Tutto semplice per i ‘Reds’, che passano in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Firmino, per poi dilagare nella ripresa con Milner, ancora con l’attaccante brasiliano e infine con Alexander-Arnold. Un successo che permette al Liverpool di volare a 52 punti in vetta alla classifica, allungando a +13 proprio sul Leicester, secondo e fermo a quota 39.

