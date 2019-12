Si chiude con un altro importante piazzamento da top ten per la Nazionale italiana del d.t. Maurizio Marchetto la quarta tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga.

Sul ghiaccio giapponese di Nagano il più brillante è stato oggi Nicola Tumolero (Fiamme Oro), in grande ripresa dopo il pesantissimo infortunio delle scorse Olimpiadi e sempre più vicino alle prestazioni che lo avevano portato alla ribalta del movimento internazionale. Finalmente tornato in division A, il 25enne azzurro ha conquistato un bel 7° posto sui 5000 metri in 6’22″112, il migliore dei pattinatori tricolori con Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) 12° in 6’25″695 e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) 14° in 6’28″086. In division B, sulla medesima distanza, diciottesima piazza per Francesco Betti (Fiamme Oro) con il tempo di 6’35″619. Nei 1000 di division B, l’altra gara che vedeva impegnati atleti italiani nella giornata odierna, Alessio Trentini (V.G. Pergine) ha firmato il personal best con il crono di 1’10″579 chiudendo in dodicesima posizione mentre Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) ha terminato 18° in 1’11″006.

Archiviati gli impegni di Coppa del Mondo per il 2019 le attenzioni si spostano ora sul prossimo impegno stagionale, vale a dire gli Europei di scena ad Heerenveen, in Olanda, dal 10 al 12 gennaio 2020.

