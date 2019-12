Un’altra tappa lontano da casa, un altro importante appuntamento della stagione. Ad una settimana dalle gare di Nur-Sultan, in Kazakistan, il circuito di Coppa del Mondo di pista lunga si sposta a Nagano, in Giappone, dove domani prende il via la quarta tappa stagionale, l’ultima del 2019. L’Italia del direttore tecnico Maurizio Marchetto ci arriva con grande fiducia, forte dello starordinario successo ottenuto lo scorso week-end dal Team Pursuit maschile. Un lampo in tre giorni costellati di segnali importanti, su tutti la condizione fisica in crescita dei fondisti tricolori, sempre più competitivi con l’andare delle settimane e dei mesi. In Giappone si ritrova la Mass Start assente in Kazakistan e il gruppo azzurro torna così a contare su Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), assente a Nur-Sultan e pronta invece a Nagano a dare l’assalto nella sua specialità preferita. Stesso discorso al maschile per Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), deciso a puntare un risultato importante nella Mass Start e a replicare l’ottima prova del Team Pursuit insieme a Nicola Tumolero (Fiamme Oro) e Michele Malfatti (S.C. Pergine).

Questi tutti gli atleti azzurri convocati: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), David Bosa (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Nicola Tumolero (Fiamme Oro), Michele Malfatti (S.C. Pergine), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).

