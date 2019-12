Giornata impegnativa ieri per Federica Pellegrini a Milano. Prima dedicarsi alla serata di gala dei Gazzetta Awards, durante la quale è stata premiata come donna dell’anno, la Divina è stata impegnata per un nuovo progetto, del quale però non ha potuto far trapelare nulla.

Durante i preparativi per questa novità ‘segreta’ Federica Pellegrini si è messa a disposizione dei suoi follower su Instagram, rispondendo alle loro domande più curiose. Una chiacchierata lunghissima durante la quale la nuotatrice italiana è stata sincera, ma anche ironica e scherzosa.

Dopo aver in qualche modo evitato i tantissimi fan con la fissa per i suoi piedi, Federica Pellegrini ha parlato di sè stessa a 360 gradi, tra passato e futuro, svelando che se non avesse avuto successo nel nuoto sicuramente avrebbe proseguito i suoi studi e ammettendo di non essere dispiaciuta dell’imminenza del suo ritiro “per me non è un chiodo fisso, sono stati anni talmente meravigliosi che è giusto così e o sono felice che sia così“.

Tra le domande anche qualche simpatica curiosità come: “hai mai fatto pipì in piscina?“, Federica Pellegrini ha risposto con un video nel quale nega assolutamente con la testa, per poi rispondere con molta ironia a chi le chiedeva se ha mai scopato prima di nuotare “ebbene si a me piace partire con la casa in perfetto ordine“. C’è anche chi le ha chiesto se ha in programma di andare a Tokyo. Simpaticissima la risposta della Pellegrini: “no guarda io ho già smesso di nuotare da qualche anno, quest’anno non è vero che ci saranno le Olimpiadi lì,quindi no no il mio progetto non è quello di andare a Tokyo“.

