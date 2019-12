La sedicesima giornata di Serie A ha regalato l’aggancio in vetta della Juventus ai danni dell‘Inter, complice il pari dei nerazzurri con la Fiorentina e la vittoria dei bianconeri all’Allianz Stadium contro l’Udinese. La classifica ufficiale recita dunque:

Inter 39 Juventus 39

Ma perché i nerazzurri restano al primo posto nonostante il ko nello scontro diretto di San Siro? Il motivo è presto svelato e riguarda un algoritmo, che gestisce la classifica di Serie A. Nel girone d’andata, la prima discriminante da valutare in caso di parità di punti è la differenza reti, che al momento vede l’Inter a +18 e la Juventus a +13. La motivazione è semplice, dal momento che, non essendosi scontrate ancora tutte le squadre tra di loro, non c’è un criterio valido per tutte. Soprattutto nel caso in cui tre squadre con gli stessi punti non si siano ancora sfidate tra di loro, in quel caso ci sarebbe un errore di compilazione. Solo nel momento in cui scatterà il girone di ritorno, allora la prima discriminante tornerà ad essere lo scontro diretto.

