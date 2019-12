Spettacolo, applausi e tanto entusiasmo. Si è chiusa tra i sorrisi la terza giornata deididi scena all’dove, al termine dei programmi corti, sono arrivati iin attesa domani della seconde metà di gare che assegneranno i titoli nazionali di tutte le categorie. Una quarta e ultima giornata pronta a regalare altre grandi emozioni: la sfida più attesa di oggi , quella del singolo maschile tra(Fiamme Azzurre) e(Young Goose Academy), si è chiusa in un sostanziale pareggio, conmomentaneamente(41.63 di valutazione tecnica, 40.45 per le components) davanti all’altoatesino fermatosi a quota(43.68 di valutazione tecnica, 38.85 per le components; -1 di deduzione). Un paio di errori per Matteo (in particolare quello della combinazione non completata), uno netto per Daniel, caduto nel primo salto del segmento: i due corrono comunque vicinissimi e sarà il libero di domani a stabilire le gerarchie mentre alle loro spalle, ben distanziato, viaggia(Aosta Skating Team), autore di un corto da(33.59 di valutazione tecnica, 33.90 per le components; -1 di deduzione).

Tra le donne la campionessa uscente, Alessia Tornaghi (Agorà Skating Team), è prima dopo il corto con 68.86 punti (38.18 di valutazione tecnica, 30.68 per le components) al termine di un ottimo primo segmento di gara. In seconda posizione, per il momento, Lucrezia Beccari (IceLab), a quota 62.44 punti (32.40 di valutazione tecnica, 30.04 per le components) con Marina Piredda (Fiamme Oro) terza con 60.16 punti (31.44 di valutazione tecnica, 28.72 per le components). Pronostici rispettati poi sia nella danza che tra le coppie di artistico. Nella prima delle due categorie Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) fanno il vuoto grazie ad una splendida rhythm dance valutata dai giudici 88.63 punti (50.75 di valutazione tecnica, 37.88 per le components); secondi Tessari-Fioretti (IceLab) a quota 68.42 punti (39.62 di valutazione tecnica, 28.80 per le components) e terzi Roy-Pietrantonio (Sport Ghiaccio Mezzaluna) con 60.29 punti (33.81 di valutazione tecnica, 26.48 per le components). Tra le coppie di artistico Della Monica-Guarise, sempre più in ripresa dopo le disavventure della prima parte di stagione dovute all’infortunio alla spalla di Nicole, gestiscono la situazione e sono al comando con 71.14 punti (38.82 di valutazione tecnica, 33.32 per le components; -1 di deduzione) nonostante la caduta di Nicole sul lanciato. Alle loro spalle Ghilardi-Ambrosini (IceLab), secondi con 58.02 punti (31.78 di valutazione tecnica, 26.24 per le components), e Conti-Macii (IceLab), terzi con 46.61 punti (23.61 di valutazione tecnica, 23.00 per le components; -1 di deduzione).

Da segnalare il netto successo ottenuto venerdì sera nel Sincronizzato Senior dalle Hot Shivers, prime in entrambi i segmenti di gara e vincitrici con 164.06 punti totali. Alle loro spalle rispettivamente le Ice On Fire, seconde con 147.30 punti, e le Shining Blades, terze con 82.45 punti. E la festa delle Hot Shivers prosegue anche tra gli Junior con il successo a quota 130.63 punti davanti alle Shing Blades (87.76). Tra gli Junior Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) si conferma campione nazionale dopo aver monopolizzato la gara e chiuso con 201.59 punti mentre al femminile la vittoria è andata a Ginevra Lavinia Negrello (Asd Varese Ghiaccio), dominatrice con un punteggio complessivo di 150.58. Montan-Piazza (IceLab) e Righi-Dubrovin (Agorà Skating Team) guidano rispettivamente dopo il corto le classifiche delle coppie di artistico e della danza Junior in attesa dei liberi di domani.