Si svolgeranno nella splendida cornice dell’IceLab di Bergamo, in via San Bernardino 141, i Campionati Italiani 2020 di pattinaggio di figura in programma dal 12 al 15 dicembre. Domani dunque al via la più importante manifestazione nazionale che porta sul ghiaccio tutti i più forti atleti tricolori. Come da tradizione, saranno artistico, danza e sincronizzato le discipline previste, sia per la categoria Senior che per quella Junior.

A trionfare, lo scorso anno al Palaghiaccio di Trento, furono Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) nella danza, Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro) tra le coppie di artistico, Daniel Grassl (Young Goose Academy) nell’individuale maschile, Elisabetta Tornaghi (Agorà Skating Team) nell’individuale femminile e le Hot Shivers (Precision Skating Team) nel sincronizzato. Un parterre di grandi nomi che si rinnova anche in questa stagione, con la bellezza di 130 atleti al via.

Il biglietto d’ingresso per i Campionati Italiani 2019, acquistabile direttamente presso la biglietteria dell’IceLab, sarà di 10 euro per assistere al programma corto di una delle categorie a scelta, 15 euro invece per il libero.

Questo il programma completo delle gare:

Giovedì 12 dicembre

Ore 14.30: corto Junior Ladies

Ore 17.40: corto Junior Men

Ore 19.30: corto Junior Sincronizzato

Ore 20.00: corto Senior Sincronizzato

Venerdì 13 dicembre

Ore 13.40: libero Junior Ladies

Ore 17.20: libero Junior Men

Ore 19.30: libero Junior Sincronizzato

Ore 20.05: libero Senior Sincronizzato

Sabato 14 dicembre

Ore 14.00: rhythm dance Junior

Ore 15.30: rhythm dance Senior

Ore 16.20: corto Senior Ladies

Ore 18.00: corto Senior Men

Ore 19.00: corto Junior Pairs

Ore 19.30: corto Senior Pairs

Domenica 15 dicembre

Ore 13.00: libero danza Junior

Ore 14.45: libero danza Senior

Ore 15.30: libero Senior Ladies

Ore 17.20: libero Senior Men

Ore 18.25: libero Junior Pairs

Ore 19.05: libero Senior Pairs

