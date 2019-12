Karolina Kostner sarà costretta a fermarsi per diverse settimane. La pattinatrice azzurra ha informato i propri fan della decisione di sottoporsi ad un’operazione all’anca che le permetterà di risolvere il problema che le impedisce di gareggiare da diverse settimane.

La 5 volte campionessa europea ha spiegato: “il problema all’anca mi ha impedito di partecipare alle competizioni e a vari gala in questo periodo. Mi è dispiaciuto moltissimo ed è giunto il momento di affrontare questo problema una volta per tutte. Coi miei medici abbiamo deciso di procedere all’intervento chirurgico che farò a fine gennaio. Vi terrò aggiornati su come procederà la riabilitazione. L’obiettivo è chiaro: tornare il più presto sul ghiaccio da voi“.

