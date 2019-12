AW LAB presenta Party & Shine, un esclusivo special pack di Natale che vede protagoniste alcune tra le sneaker best seller dell’anno, una nuova esclusiva adidas Originals ed un’inedita capsule apparel di VRL. Tutto rigorosamente al femminile.

Bianchi e neri brillano di riflessi laminati, oro e argento, per celebrare i party di fine anno in versione street e glam, omaggiando un mood New Year’s eve decisamente cool.

Fanno parte di questa proposta due modelli Nike di grande successo. Le Nike Air Force in total white e le Nike Ryz 365 in total black. Oltre alle Puma Cali, bianche con dettagli e loghi neri.

La selezione di AW LAB per il Natale 2019 regala agli appassionati un’eccezionale esclusiva adidas Originals che ha pensato a due make up delle Falcon in linea con lo spirito delle feste di fine anno. Uno speciale All Over print tono su tono nel nero e glitterato sui make up bianchi, illumina in tridimensione questo modello, anima ribelle dei 90’s, nato per esaltare i contrasti materici e di colore.

La capsule apparel di VRL, brand di street wear venduto in esclusiva da AW LAB, completa questa special shopping experience con i toni della luce, i dettagli in raso nero e mille riflessi ad illuminare, come da aspettative, i giorni più attesi dell’anno.

Lo special pack Party & Shine é disponibile negli store AW LAB e su www.aw-lab.com

Prezzi sneaker:

adidas Falcon exclusive AW LAB: euro 100,00

Nike Air Force: euro 110,00

Nike Ryz 365: euro 95,00



Puma Calì: euro 100,00

Valuta questo articolo