E’ senza dubbio una delle sorprese più belle di questa prima parte di stagione, Dejan Kulusevski ha letteralmente lasciato a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori, mostrando capacità davvero fuori dal comune.

Nessun paragone però, il talento di proprietà dell’Atalanta non vuole essere accostato a nessuno, ma studia i più grandi per poter sempre migliorare: “io simile a qualcuno? Mi sento solo Dejan, ma guardo molto De Bruyne e anche Hazard. Se vedo una finta che mi piace vado in campo e la provo” le parole di Kulusevski a Dazn. “La mia preferita è quella di andare a destra e poi rientrare, la tento sempre. Un rito scaramantico? Ho sempre il chewing gum prima di entrare in campo, poi quando sbaglio il primo passaggio lo butto via. Ma se non lo sbaglio lo tengo“.

Sono in tanti a scrivergli sui social, ma sono per lo più fantallenatori: “il calcio è la cosa più bella di tutte, sul mio profilo Instagram ho tante foto di calcio e mia sorella mi sgrida, dice che non posso avere solo foto di calcio. Purtroppo devo ammettere che ci sono più fantallenatori che donne che mi scrivono su Instagram”.

