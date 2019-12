Tredici gol in sedici partite, Mauro Icardi ha conquistato il Paris Saint-Germain a suon di reti. Tuchel non sa più farne a meno, puntando sull’argentino e relegando in panchina Edinson Cavani.

Maurito però è in prestito dall’Inter, servono 70 milioni per riscattarlo a fine stagione, ma al momento Leonardo non sembra pensarci. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dei parigini ha ammesso: “Mauro sta facendo molto bene. C’è tanta concorrenza in attacco, ma evidentemente per lui è uno stimolo. È arrivato e si è posto nella maniera giusta, ho trovato un ragazzo disponibile che ha capito il momento e quale poteva essere il suo futuro al Psg. È un vero nove che sa sempre la posizione in cui mettersi. Il riscatto dall’Inter? Come si dice, patti chiari e amicizia lunga. Noi siamo molto contenti di lui, ma il futuro dipende solo da Mauro. È nelle sue mani. Mancano ancora cinque mesi, vedremo“.

