Wanda Nara a fare la spola fra Milano e Parigi ci ha fatto l’abitudine. La showgirl argentina si divide fra gli impegni di lavoro che la riportano periodicamente in Italia e la presenza del marito Icardi nella rosa del PSG, squadra della capitale francese.

Niente di eccezionale per la moglie-agente di Maurito, che ha affrontato viaggi ben più lunghi per tornare in Argentina dalla sua famiglia, superando anche la paura di volare. La sorella Zaira Nara ha però svelato una brutta disavventura capitata a Wanda e ai bambini su un volo Milano-Parigi. A causa di una forte turbolenza si è scatenato il panico: “la stragrande maggioranza dei giocatori che giocano al Psg vivono a Parigi, ma dal momento che mia sorella partecipa ad un programma a Milano, erano lì con i bambini, le bambine, con mia madre e con alcuni amici italiani. Poi hanno preso i biglietti per l’intero gruppo di persone, erano circa 20, e hanno viaggiato insieme, ma c’è stata una turbolenza. Wanda viaggia ogni settimana da Milano a Parigi e non le è mai successo. I ragazzi hanno pianto perché l’aereo ha sobbalzato molto. Hanno detto ‘cadiamo tutti’. È stato tremendo. Grazie a Dio sono già tornati a destinazione“.

