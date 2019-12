Pallavolo – Superlega, Monza ko: al PalaDesio trionfa la Leo Shoes Modena

La Leo Shoes Modena vince a Monza in un PalaDesio sold out

Modena e Monza si sfidano in un PalaDesio soldout con oltre 5800 spettatori. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. La Monza di Fabio Soli parte con Orduna-Kurek in diagonale, al centro ci sono Yosifov e Galassi, in banda Dzavoronok e Louati, il libero è Goi. Modena parte fortissimo con un sideout perfetto, 6-11.

Zaytsev e Anderson trascinano i gialli, 20-13 e la Leo Shoes gioca un volley di altissimo livello. Una stratosferica Modena chiude il set 25-15. Il secondo parziale è giocato sul punto a punto poi e Bednorz con due ace a spaccare il set, 14-11. Non si fermano i gialli, Christenson aziona i suoi avanti che non tradiscono, 16-13. E’ una Modena che gioca a livelli clamorosi, 25-15 anche nel secondo set ed è 2-0. Il terzo set è ancora un monologo gialloblù con Zaytsev e compagni che fanno impazzire il PalaDesio, 16-11. Non si ferma Modena, 21-19 con un grande Bednorz. Monza non si perde d’animo, cambia marcia e mette la freccia, il set è di Kurek e compagni che chiudono il parziale 24-26. Il quarto parziale parte nel segno di Monza, 7-6 e match apertissimo. Modena cambia ritmo e passo, 15-14 con il punto a punto. I gialli chiudono il set 25-22 e il match 3-1.

Andrea Giani (Leo Shoes Modena): “Abbiamo giocato un grande volley sino a due terzi del terzo set poi abbiamo trovato un po’ di difficoltà nel sideout e loro sono saliti di livello, lì la partita si è complicata anche perché Monza è una squadra molto pericolosa. I ragazzi hanno affrontato alla grande il quarto set e questo è fondamentale, sapersi adattare a tutte le situazioni è ciò che deve fare una grande squadra, come siamo noi. Il pubblico? Allenare Modena è fantastico, riempiamo i palazzi di tutta Italia, è un’emozione guidare questi ragazzi”.

Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena): “Abbiamo portato a casa i tre punti da una trasferta molto insidiosa, sapevamo che sarebbe stata dura e quindi c’è grande soddisfazione, dopo il terzo set chiuso con tante difficoltà ci siamo rialzati e nel quarto siamo tornati sui standard molto alti”.

Daniele Mazzone (Leo Shoes Modena): “Torniamo a Modena con la consapevolezza di avere fatto tre punti importanti contro una squadra altrettanto importante, sappiamo che ogni gara è difficile e che è necessario non abbassare mai la guardia. Ora ci godiamo per qualche ora questa vittoria poi ci contreremo sul match con Verona di domenica prossima”.

