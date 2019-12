Pallavolo – Superlega: Milano ko, sconfitta al tie-break contro Padova per l’Allianz Powervolley

L’Allianz Powervolley esce sconfitta al tie break da Padova. Altalena di emozioni contro i veneti: Milano va sul 2-1, ma cade sotto i colpi dei padroni di casa

PADOVA – Dopo più di 2 ore di gara l’Allianz Powervolley esce sconfitta dalla Kioene Arena al tie break. 25-22, 21-25, 19-25, 25-22, 15-10 i parziali con cui i padroni di casa si impongono sui ragazzi di coach Roberto Piazza, capaci di riuscire a recuperare e ribaltare nella fase iniziale il match, ma incapaci di trovare la forza per chiudere la gara e trovare una vittoria piena. Si interrompe così il ruolino immacolato di Milano in trasferta, che cede al quinto set contro i patavini portando a casa un punto in classifica.

Inizio di gara difficile per l’Allianz Powervolley che cede sotto i colpi dei padroni di casa, offrendo una prestazione negativa in attacco. Il primo set, infatti, si chiude 25-22 per Padova con il 34% in attacco per i meneghini. Piazza riesce a scuotere i suoi che nel secondo parziale, pur soffrendo, trovano lo sprint per il pari nel conto dei set. Storia totalmente diversa nel terzo, dove gli errori di Padova lanciano Milano che, pur contenendo il ritorno della Kioene, ribalta il match. Una svolta che avrebbe dovuto lanciare l’Allianz Powervolley, ma che invece si tramuta in effetto boomerang con l’entusiasmo della Kioene Arena a lanciare i veneti. Ma il clou si raggiunge nel tie break: Milano volta sul +3 al cambio campo (5-8), subendo impassibile la voglia di riscatto di Padova che, trascinati dal giapponese Ishikawa (MPV del match), chiude 15-10. Milano si scopre Nimir-dipendente nella serata in cui l’olandese vive una giornata no (17 punti con il 35% in attacco) dove non bastano i 18 punti di Petric ed il 16 di Clevenot. Coach Piazza ha provato a giocare le sue carte, puntando su quasi tutta la rosa (nel secondo set dentro Weber per uno spento Nimir), ma che non ha trovato nel fondamentale dell’attacco e del servizio le risposte che cercava.

«Non siamo stati bravi a rimanere costanti nel match – è il commento di Luka Basic –: eravamo riusciti a ritornare davanti ma non siamo riusciti a chiudere positivamente la partita. Siamo dispiaciuti perché volevamo una vittoria importante per la classifica. I complimenti vanno fatti a Padova, perché non ha mollato mai, ma dovremo riflettere sui nostri errori per ripartire subito in vista della sfida di mercoledì contro Vibo che vogliamo vincere davanti al nostro pubblico». Da domani, infatti, si torna a lavorare in palestra per la sfida che vedrà l’Allianz Powervolley impegnata all’Allianz Cloud contro Vibo Valentia per il recupero della nona giornata di Superlega.

