La quarta giornata di ritorno del Campionato di A2 porterà le azzurrine del Club Italia CRAI in trasferta a Talmassons. Domenica alle 17 le ragazze della formazione federale scenderanno in campo per riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno con Cutrofiano e difendere il quarto posto in classifica (18 punti). La squadra di casa, CDA Talmassons, è reduce da una vittoria al tie break e occupa il settimo posto in classifica con 12 punti.

“Per noi sarà una partita importante – spiega Sofia Monza, palleggiatrice delle azzurrine –. Talmassons è una bella squadra e non sarà semplice riuscire a conquistare punti. Ma scenderemo in campo agguerrite anche per riscattare l’ultima sconfitta. In questa stagione abbiamo avuto pochi passaggi a vuoto, ma c’è qualche rammarico e da ora in avanti è fondamentale riuscire a conquistare punti per rimanere tra le prime cinque in classifica, che è il nostro obiettivo stagionale”.

La giovane atleta è una delle nuove arrivate al Club Italia CRAI. “Nella nuova squadra mi trovo molto bene – prosegue Monza -, meglio di quanto immaginassi prima di arrivare. Molte compagne le conoscevo già grazie all’esperienza con la Nazionale Under 18 ed è stato semplice ambientarmi. Siamo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo e siamo sostenute costantemente dallo staff sempre pronto e disponibile ad aiutarci”.

ARBITRI – La partita di domenica sarà arbitrata da Marco Laghi e Deborah Proietti.

CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone A del Campionato di A2 dopo la 3ª giornata ritorno: 1. Omag San Giovanni in Marignano (35 p); 2. Eurospin Ford Sara Pinerolo (25 p); 3. Volley Soverato (24 p); 4. Club Italia CRAI (18 p); 5. Itas Città Fiera Martignacco (17 p); 6. Green Warriors Sassuolo (13 p); 7. Cda Talmassons (12 p); 8. Exacer Montale (12 p); 9. Geovillage Hermaea Olbia (12 p); 10. Cuore Di Mamma Cutrofiano (12 p).

