L’anticipo della 13^ giornata del Campionato di Serie A2 Femminile, metteva sul piatto tre punti di fondamentale importanza in chiave salvezza per Sigel Marsala e Acqua&Sapone Roma Volley Club.

Le isolane si presentano a questa sfida con l’unico obiettivo della vittoria, che manca fin dalla prima giornata di campionato, 3-0 su Montecchio; discorso molto simile per le capitoline, che non trovano la vittoria dal 3-2 su Baronissi della 5^ giornata di andata, e devono dare una risposta sul campo ai tanti scossoni interni che ci sono stati nelle ultime settimane.

Partono forte le padroni di casa, che con Caruso e Mangani in evidenza – chiuderanno con rispettivamente quindici e quattrordici punti – si portano a casa la prima frazione sul 25-21 e dominano la seconda, chiudendo il parziale sul 25-12.

Quando sembra tutto facile per le siciliane, ecco che si svegliano Pietrelli e compagne, ed in men che non si dica, riportano il discorso all’ultimo e decisivo quinto set, chiudendo terzo e quarto parziale sui punteggi di 17-25 e 16-25.

Un tie-break per cuori forti, in cui in palio c’è più del solo punticino per la classifica: l’Acqua&Sapone conquista quattro palle match per chiudere la partita, la Sigel le annulla tutte ed al secondo tentativo ribalta e vince set e partita sul 17-15.

Prova di orgoglio di Marsala che pone fine alla striscia negativa di undici partite senza vittorie, per Roma invece un punto che smuove la classifica ma lascia l’amaro in bocca per esser entrate in partita solo nel terzo set e non aver chiuso la sfida a proprio favore.

Domenica – alle ore 17 – tutte le altre sfide della 13^ giornata, con Delta Informatica Trentino – P2P Smilers Baronissi fissata per le ore 15.30.

La cronaca della partita nella sezione “PROGRAMMA”

CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA

GIRONE A

Domenica 22 dicembre, ore 16.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Volley Soverato ARBITRI: Giglio-Armandola

Domenica 22 dicembre, ore 17.00

Cda Talmassons – Club Italia Crai ARBITRI: Laghi-Proietti

Exacer Montale – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Scotti-Nava

Cuore di Mamma Cutrofiano – Itas Città Fiera Martignacco ARBITRI: Scarfò-Gaetano

Green Warriors Sassuolo – Geovillage Hermaea Olbia ARBITRI: Dell’Orso-Mattei

GIRONE B

Sabato 21 dicembre, ore 17.30

Sigel Marsala – Acqua&Sapone Roma Volley Club 3-2 (25-21, 25-12, 17-25, 16-25, 17-15)

Domenica 22 dicembre, ore 15.30

Delta Informatica Trentino – P2P Smilers Baronissi ARBITRI: Somansino-Selmi

Domenica 22 dicembre, ore 17.00

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Barricalla Cus Torino ARBITRI: Mesiano-Serafin

LPM BAM Mondovì – Conad Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Pasin-Pristerà

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Roana CBF H.R. Macerata ARBITRI: Sabia-Pozzi

