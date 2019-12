Sono Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri le ultime due formazioni qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Nella 13ª e ultima giornata del girone di andata di Regular Season, le bisontine di Caprara e le torinesi di Bregoli perdono ma conservano rispettivamente la settima e l’ottava posizione in classifica in virtù dei ko delle inseguitrici e accedono alla competizione che si svolgerà nell’arco di cinque giorni, tra mercoledì 29 gennaio e domenica 2 febbraio.

Firenze incrocerà la Unet E-Work Busto Arsizio, mentre Chieri sfiderà l’Imoco Volley Conegliano, dominatrice della prima parte di stagione. Negli altri due accoppiamenti, derby lombardo tra Igor Gorgonzola Novara e Saugela Monza e duello tra Savino Del Bene Scandicci ed èpiù Pomì Casalmaggiore.

I quarti di finale si disputeranno in gara unica in casa delle migliori classificate, sabato 1 e domenica 2 febbraio la Final Four al PalaYamamay di Busto Arsizio.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA

Giovedì 26 dicembre, ore 17.00 (diretta Rai Sport HD)

Zanetti Bergamo – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (24-26, 16-25, 20-25)

Giovedì 26 dicembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-13, 25-12, 25-15)

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-14)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Reale Mutua Fenera Chieri 3-2 (12-25, 25-18, 24-26, 25-23, 15-9)

Lardini Filottrano – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-13, 14-25, 25-16, 25-13)

LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE DI ANDATA

Imoco Volley Conegliano 36; Unet E-Work Busto Arsizio 30; Igor Gorgonzola Novara 26; Savino Del Bene Scandicci 25; èpiù Pomì Casalmaggiore 25; Saugella Monza 24; Il Bisonte Firenze 18; Reale Mutua Fenera Chieri 17; Zanetti Bergamo 15; Bosca S.Bernardo Cuneo 15; Lardini Filottrano 14; Banca Valsabbina Millenium Brescia 13; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8; Bartoccini Fortinfissi Perugia 7.

COPPA ITALIA A1

IL TABELLONE

(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Reale Mutua Fenera Chieri

(4) Savino Del Bene Scandicci – (5) èpiù Pomì Casalmaggiore

(2) Unet E-Work Busto Arsizio – (7) Il Bisonte Firenze

(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Saugella Monza

LE DATE

Quarti di finale: mercoledì 29-giovedì 30 gennaio

Final Four: sabato 1-domenica 2 febbraio

Valuta questo articolo