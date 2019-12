Incamera altri tre punti la Unet E-Work Busto Arsizio, che si pone all’inseguimento dell’Imoco Volley Conegliano capolista e conquista ulteriore margine sulle altre inseguitrici. La decima giornata del Campionato di Serie A1 Femminile elegge le farfalle di Stefano Lavarini ad antagoniste principali delle pantere: di fronte ai 2600 del PalaYamamay, le bustocche superano 3-0 la èpiù Pomì Casalmaggiore, comandando i primi due parziali e annullando sei set point nel terzo, vinto 34-32. Sono 24 i punti in classifica della UYBA – due in meno dell’Imoco che però ha giocato una gara in meno – cinque in più proprio delle casalasche.

Continua la risalita e si issa sino al quarto posto la Saugella Monza, che in casa della Reale Mutua Fenera Chieri coglie la quinta vittoria consecutiva: nel 3-0, c’è la firma di Serena Ortolani, MVP del match con 18 punti a referto. Si avvicina alle zone alte della classifica anche la Savino Del Bene Scandicci, che fatica per avere la meglio della Bartoccini Fortinfissi Perugia: decisivo nel 3-1 del PalaBarton il finale di terzo set, vinto dalle toscane ai vantaggi.

Secondo successo consecutivo per Marco Fenoglio alla guida della Zanetti Bergamo. Le rossoblù si aggiudicano al tie-break la maratona del PalaVignola contro la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Sotto 0-2, le rosanero padrone di casa lottano caparbiamente, salvando numerosi match point e conquistando un punto che muove la classifica: 30 punti di Smarzek tra le ospiti, 25 di Cruz tra le campane. Sorride infine la Bosca S.Bernardo Cuneo, che pone fine alla striscia di sconfitte con il 3-1 casalingo sulla Lardini Filottrano. Van Hecke sigla 30 punti e permette alle compagne di lasciare la penultima posizione in classifica.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA

Mercoledì 16 ottobre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano 0-3 (17-25, 15-25, 14-25)

Mercoledì 23 ottobre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (27-25, 25-23, 16-25, 18-25, 11-15)

Domenica 8 dicembre, ore 17.00 (diretta Rai Sport Web e differita Rai Sport HD ore 21.50)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Zanetti Bergamo 2-3 (17-25, 22-25, 35-33, 26-24, 11-15)

Domenica 8 dicembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Unet E-Work Busto Arsizio – èpiù Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-22, 25-17, 34-32)

Reale Mutua Fenera Chieri – Saugella Monza 0-3 (21-25, 24-26, 23-25)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (14-25, 25-20, 25-27, 13-25)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Lardini Filottrano 3-1 (23-25, 25-22, 26-24, 25-17)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 26; Unet E-Work Busto Arsizio 24; èpiù Pomì Casalmaggiore 19; Saugella Monza 18; Il Bisonte Firenze 18; Igor Gorgonzola Novara* 17; Savino Del Bene Scandicci 16; Zanetti Bergamo 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia 11; Lardini Filottrano 11; Reale Mutua Fenera Chieri* 10; Bosca S.Bernardo Cuneo 9; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 5.

* una partita in meno

