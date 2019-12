Quattro vittorie interne e una sola affermazione esterna nelle partite domenicali della 11ª giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Tra le mura amiche del PalaVerde fa festa doppia l’Imoco Volley Conegliano: si impone sul campo sulla Reale Mutua Fenera Chieri per 3-0, tornando al successo dopo la battuta d’arresto di Perugia, e celebra con i tifosi gialloblù la medaglia d’oro Mondiale conquistata una settimana fa in Cina. Le pantere di Daniele Santarelli conservano la prima posizione in classifica, con tre punti di vantaggio sulla Unet E-Work Busto Arsizio, l’unica formazione a conquistare punti lontano da casa. Le farfalle di Stefano Lavarini hanno la meglio sulla Saugella Monza centrando la settima vittoria consecutiva: le brianzole provano ogni soluzione per contrastare le biancorosse, soprattutto con Meijners (21) e Orthmann (20), ma Orro, lucidissima al palleggio, manda in doppia cifra 4 compagne, ottenendo risposte positive da Herbots (17), Lowe e Bonifacio (MVP, 64% in attacco, 4 muri) con 14 a testa e Gennari con 10.

Risale in quarta posizione l’Igor Gorgonzola Novara, che reagisce al ko interno con Chieri di giovedì sera e batte in quattro set una volitiva Bartoccini Fortinfissi Perugia. Azzurre trascinate dai 36 punti in due di Megan Courtney (16) ed Elitsa Vasileva (20). Subito dietro ecco farsi strada la Savino Del Bene Scandicci, che vince le resistenze della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta nei primi due set e poi chiude 3-0. Spiccano i 16 punti, con 6 ace, della messicana Bricio. Giunge a un solo punto dall’ottavo posto la Lardini Filottrano, pressoché impeccabile nel 3-0 su Il Bisonte Firenze: nel suo PalaTriccoli, la formazione di Filippo Schiavo limita al minimo gli errori e con le ottime prove delle attaccanti – tra cui Angelina (14 punti con il 50% offensivo) – si appropria dell’intera posta in palio.

Da martedì cinque italiane impegnate nelle Coppe Europee. Per il terzo turno della fase a gironi della CEV Champions League, A. Carraro Imoco e Igor Gorgonzola saranno di scena in trasferta rispettivamente contro le francesi del Nantes e le polacche del Commercecon Lodz, mentre la Savino Del Bene ospiterà le slovene del Maribor. Affronterà due gare in tre giorni la Saugella Monza, che disputerà in casa sia l’andata che il ritorno dei sedicesimi di finale di CEV Cup contro le ucraine del Zaporizhzhya. Solo l’incontro di ritorno per la Unet E-Work, in Repubblica Ceca contro l’Olomouc.

Valuta questo articolo