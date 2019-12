Si disputeranno tutti e quattro mercoledì 29 gennaio i quarti di finale della 42^ Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Verificata la disponibilità degli impianti che ospiteranno le sfide in gara unica per l’accesso alla Final Four, è stato così definito il calendario della competizione, che dunque si esaurirà in 5 giorni.

I quarti di finale si giocheranno in casa delle migliori classificate al termine del girone di andata della Regular Season e saranno trasmessi in live streaming sui canali PMG Sport e LVF TV, mentre la Final Four andrà in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio nel weekend dell’1 e 2 febbraio e godrà della copertura televisiva integrale su Rai Sport HD.

COPPA ITALIA A1

IL TABELLONE

(1) Imoco Volley Conegliano – (8) Reale Mutua Fenera Chieri

(4) Savino Del Bene Scandicci – (5) èpiù Pomì Casalmaggiore

(2) Unet E-Work Busto Arsizio – (7) Il Bisonte Firenze

(3) Igor Gorgonzola Novara – (6) Saugella Monza

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Mercoledì 29 gennaio, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – èpiù Pomì Casalmaggiore

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza

FINAL FOUR

Sabato 1 febbraio, ore 18.00 (diretta Rai Sport HD)

1^ Semifinale

Sabato 1 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

2^ Semifinale

Domenica 2 febbraio, ore 18.00 (diretta Rai Sport HD)

Finale

Oltre alla Final Four della 42^ Coppa Italia di Serie A1 Femminile, ecco gli appuntamenti su Rai Sport HD per le prime giornate del girone di ritorno del Campionato di Serie A1.

14^ GIORNATA

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Saugella Monza – Imoco Volley Conegliano

15^ GIORNATA

Sabato 18 gennaio 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Igor Gorgonzola Novara

16^ GIORNATA

Sabato 25 gennaio 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

épiù Pomì Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano

17^ GIORNATA

Sabato 8 febbraio 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Lardini Filottrano – Bartoccini FortInfissi Perugia

18^ GIORNATA

Mercoledì 12 febbraio 2020, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Igor Gorgonzola Novara – Savino del Bene Scandicci

Valuta questo articolo