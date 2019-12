L’ 11^ turno del Campionato di Serie A1 Femminile si è aperto con un doppio appuntamento al sabato sera. A meno tre giornate dalla fine del girone di andata – che decreterà la griglia delle otto squadre che parteciperanno ai quarti di Coppa Italia – la sfida del PalaRadi, in diretta su RaiSport + HD, metteva di fronte due compagini che si presentavano con stati d’animo diametralmente opposti. Le padroni di casa della èPiù-Pomì Casalmaggiore, si presentano alla sfida come terza forza del campionato, in un ottimo momento di forma salvo il giro a vuoto del PalaYamamay, e desiderose quindi di rialzare subito la testa. Al contrario, la Bosca San Bernardo Cuneo, arriva dalla bella vittoria casalinga su Filottrano, dopo un periodo complicato e senza punti, con coach Pistola, che spera dunque che la vittoria di sette giorni sia il viatico per voltare pagina e dare continuità di risultati e non solo un arcobaleno in mezzo alla tempesta.

Prima della sfida, è stato consegnato da Massimo Boselli Botturi, Consigliere della Lega Pallavolo Serie A Femminile, il pallone d’oro a Ilaria Spirito, vincitrice del premio come miglior ricezione della stagione 2018/2019.

Dopo un primo set giocato punto a punto, e conquistato dalle padroni di casa col punteggio di 25-23, la Bosca San Bernardo si spegne completamente, con Cambi in difficoltà, che prova ad innescare le sue ma non trova risposta, e le rosa scappano subito sul 12-2 e chiudono la seconda frazione 25-13. Nella terza frazione Pistola prova a scuotere le sue cercando risposte dalla panchina, ma le ragazze di Gaspari rimangono in completo controllo dell’incontro, e chiudono set e partita sul 25-16.

L’altro anticipo, in diretta su PMGSport e LVFTV, vedeva affrontarsi al PalaAgnelli le ragazze della Zanetti Bergamo, alla ricerca della terza vittoria consecutiva con coach Fenoglio alla guida, e reduci dal 3-2 vittorioso di Caserta, e la Banca Valsabbina Millenium Brescia, in un momento difficile tra infortuni e risultati avversi, ma che hanno potuto giovare della pausa in campionato, grazie all’anticipo della 10^ giornata già giocato ad ottobre. Coach Mazzola ritrova in campo Rivero, pedina fondamentale per gli equilibri delle leonesse bresciane, ed i risultati si vedono subito, con il primo set vinto 25-21. Le orobiche però non ci stanno, e nella seconda frazione strappano con le unghie il parziale sul 25-23 e rimettono tutto in equilibrio.

Sembra il preludio ad una sfida combattutissima, ma in realtà le rossoblù salgono di intensità, trascinate dal pubblico amico, mentre le bresciane non riescono a contenere più Smarzek – che chiuderà con ventidue palloni messi a terra -, e Loda e compagne conquistano così terza e quarta frazione, portando a casa l’intera posta.

Casalmaggiore consolida così la terza posizione in classifica, ora a 22 punti in attesa delle partite di domani, mentre Bergamo sale all’ottavo posto a 15 lunghezze, conquistando per il momento l’ultimo accesso ai quarti di Coppa Italia.

Domenica si concluderà il turno con ben cinque partite in diretta su PMGSport, SportMediaset.it ed LVFTV. Le Campionesse del Mondo dell’ Imoco Volley Conegliano torneranno al PalaVerde per festeggiare il titolo conquistato in Cina ed affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri, vittoriosa giovedì sera nel derby piemontese a Novara. Impegni interni per la Savino del Bene Scandicci e la Igor Gorgonzola Novara, rispettivamente con Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e Bartoccini Fortinfissi Perugia, mentre sarà sfida a Cinisello Balsamo tra le due compagini che porteranno in alto i colori italiani in CEV Cup, ovvero Saugella Monza ed Unet E-Work Busto Arsizio, entrambe in un ottimo momento di forma. Chiuderà il turno la sfida del PalaTriccoli di Jesi, tra le padroni di casa della Lardini Filottrano ed il Bisonte Firenze, con le ragazze di Caprara che hanno riposato la scorsa giornata e non scendono in campo dalla sconfitta subita a Cremona.

