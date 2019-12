Che l’esperienza mondiale in Estremo Oriente – con tutte le fatiche e le emozioni vissute in una settimana indimenticabile per il volley italiano – potesse lasciare scorie, fisiche e mentali, era facilmente immaginabile. Non per questo, però, valgono meno le imprese di Bartoccini Fortinfissi Perugia e Reale Mutua Fenera Chieri nei recuperi della 9^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile.

Le umbre di Fabio Bovari si tolgono l’immensa soddisfazione di sconfiggere di fronte al pubblico amico del PalaBarton l’Imoco Volley Conegliano, medaglia d’oro Mondiale solo quattro giorni fa e fin qui imbattuta in stagione. Tante delle protagoniste del titolo iridato rimaste a riposo in Veneto e ciò nonostante le gialloblù contendono alle magliette nere la vittoria fino al tie-break. La spuntano le padrone di casa, trascinate dal duo brasiliano Montibeller-Bidias, entrambe autrici di 24 punti: due punti che danno nuova linfa alla Bartoccini, ancora ultima in classifica ma a contatto delle squadre che la precedono immediatamente. Restano in testa le trevigiane con un margine di tre punti sulla prima inseguitrice.

Compie un salto ancora più ampio la Reale Mutua Fenera Chieri, che si impone al PalaIgor di Novara per 3-1 e si installa all’ottavo posto, in piena corsa per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli fronteggiano la stessa squadra che aveva brillato in Cina e ottengono una vittoria storica, in cui spiccano la prestazione di Guerra (16 punti con il 46% di realizzazione in attacco) e la solidità delle centrali Roflzen e Akrari. La Igor Gorgonzola, sempre priva di Veljkovic, dà fondo a tutte le energie per conquistare il derby, ma perde in volata il quarto set e la partita. Menzione per Hancock, palleggiatrice e top scorer di squadra con 14 punti. In classifica, le azzurre restano al sesto posto

