Il 12^ turno del campionato di Serie A1 Femminile si apre come meglio non poteva, con il big match di giornata in diretta su RaiSport + HD. Dopo l’impegno vinto al tie-break in terra polacca, valevole per la 3^ giornata della CEV Champions League, la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa anche nell’ultimo turno casalingo per 3-1 su Perugia, ospitava la èpiù Pomì Casalmaggiore, terza forza del campionato con 22 punti prima di questa sfida, che si presentava forte della netta vittoria per 3-0 nell’ultimo turno casalingo di campionato contro Cuneo.

Prima della sfida, come lo scorso anno nell’ultima partita casalinga delle piemontesi, c’é stato il Teddy Bear Toss, il lancio dei peluche in campo per donarli ai bambini in ospedale grazie alla collaborazione dell’ Associazione ABIO Novara.

Prima frazione nella quale, dopo una fase punto punto, sono le ragazze di Barbolini a trovare il primo break decisivo sul 16-13. Vantaggio che Chirichella e compagne terranno per tutto il parziale, con le casalasche ad inseguire e non riuscire a ricucire, fino al 25-22. Nel secondo parziale le ospiti entrano in campo col piglio giusto, e Bosetti e compagne si portano subito sul 4-8, con Barbolini che chiede time-out e sostituisce una raramente spenta Courtney per Di Iulio. Le gaudenziane recuperano punto su punto, e dal 18-15 impattano la parità sul 20-20 per poi conquistare anche la seconda frazione sul medesimo parziale del primo set, 25-22.

Il pubblico di casa si fa sentire, e le azzurre giocano sulle ali dell’entusiasmo, mentre le rose di Gaspari perdono via via le sicurezze che le avevano contraddistinte fin ora, con Novara che chiude set e partita sul 25-19 finale.

La Igor trova così il sorpasso in classifica, e si porta momentaneamente al terzo posto a 23 lunghezze, superando proprio Casalmaggiore, ferma a 22, ma che vorrà rifarsi subito con la gara interna di Santo Stefano contro Caserta.

Top scorer della serata Elitsa Vasileva, con 18 palloni messi a terra, mentre prestazione di grandissimo livello per Stefania Sansonna – con 72% di ricezione positiva e 63% di perfetta.

La giornata proseguirà domenica con tutte le sfide della 12^ giornata: la capolista Imoco Volley Conegliano sarà impegnata al Mandela Forum contro le ragazze de Il Bisonte Firenze, mentre impegni casalinghi per Unet E-Work Busto Arsizio e Savino del Bene Scandicci, rispettivamente con Lardini Filottrano e Banca Valsabbina Millenium Brescia. Scontro per l’ottavo posto tra Reale Mutua Fenera Chieri e Zanetti Bergamo, mentre sfide importanti per Bartoccini Gioiellerie Perugia, che ospiterà la Saugella Monza, e scontro diretto per il fondo classifica tra la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e la Bosca San Bernardo Cuneo.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 21 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Igor Gorgonzola Novara – èpiù Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)

Domenica 22 dicembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Goitre-Saltalippi ADDETTO VIDEO CHECK: Gianninò

Unet E-Work Busto Arsizio – Lardini Filottrano ARBITRI: Curto-Florian ADDETTO VIDEO CHECK: Piave

Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Braico-Sobrero ADDETTO VIDEO CHECK: Fantoni

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo ARBITRI: Piana-Pozzato ADDETTO VIDEO CHECK: Viale

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Saugella Monza ARBITRI: Canessa-Carcione ADDETTO VIDEO CHECK: Giulietti

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Rolla-Talento ADDETTO VIDEO CHECK: Tartaglione

Valuta questo articolo