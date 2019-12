Un successo roboante sui padroni di casa, la Lube non sbaglia. La formazione italiana, guidata da coach De Giorgi, lotta e vince nei primi due set, poi domina il terzo parziale di gioco infliggendo un netto 3-0 (25-23, 30-28, 25-15) al Sada Cruzeiro davanti al pubblico amico. Secondo successo per la Cucine Lube Civitanova che resta in testa alla classifica dopo due gare. Questa sera alle 22:00 l’ultima gara del girone contro lo Zenit Kazan: alla formazione marchigiana basterà vincere un set per garantirsi la testa del girone.

Valuta questo articolo