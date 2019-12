E’ italiana la prima finalista del Mondiale per Club di pallavolo femminile, l’Imoco Volley Conegliano infatti stacca il pass per l’ultimo atto della competizione battendo il Vakifbank allenato da Giovanni Guidetti e campione del mondo in carica.

Trascinata da una Paola Egonu in formato maxi, capace di segnare ben 39 punti, la formazione italiana si impone con il risultato di 3-2 (25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21), dopo aver annullato ben 9 match point ed essere sotto 14-10 nel tie-break. Conegliano adesso attende l’altra finalista, che uscirà dal match tra Igor Gorgonzola Novara ed Eczacibasi Istanbul.

