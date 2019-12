Pallavolo – Mondiale per Club Femminile: Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano in Cina a caccia del titolo

Tutto pronto per il Mondiale per Club Femminile di pallavolo: le italiane Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano in Cina a caccia del titolo iridato

Shiaoxin, nella Cina orientale, sarà per una settimana il centro del volley mondiale femminile. Lo Shaoxing Olympic Sports Center ospiterà, infatti, dal 3 all’8 dicembre il Women’s Club World Championship, il torneo che eleggerà la squadra Campione del Mondo per Club. Due le formazioni italiane tra le 8 ai nastri di partenza: l’Igor Gorgonzola Novara, qualificatasi per merito grazie alla conquista della Champions League lo scorso maggio, e l’Imoco Volley Conegliano, che da vice-campione d’Europa ha ottenuto una delle wild card a disposizione.

Da quando il Mondiale per Club femminile è stato ripristinato – nel 2010 – nessuna squadra italiana è riuscita a issarsi sul tetto del mondo. Bergamo fu terza proprio nel 2010 a Doha, Casalmaggiore si arrese in finale all’Eczacibasi (allora allenato da Barbolini) nel 2016 a Pasay, nelle Filippine.

Così toccherà alle azzurre di Massimo Barbolini e alle gialloblù di Daniele Santarelli provare dove nessuno è ancora riuscito. Il parco partecipanti è di assoluto livello: innanzitutto le due corazzate turche del VakifBank e dell’Eczacibasi Istanbul, quindi le due formazioni cinesi del Guandong Evergrande e del Tianjin Bohai Bank (in cui milita la fuoriclasse Zhu Ting), infine le brasiliane dell’Itambe Minas e del Dentil Praia Clube.

Quattro gli allenatori italiani al via: oltre a Barbolini e Santarelli, punteranno all’oro iridato anche Giovanni Guidetti, che ne ha già conquistati tre sempre alla guida del VakifBank, e Nicola Negro, allenatore del Minas.

Tutte le partite delle italiane, nonché le semifinali e le finali per il podio saranno trasmesse in diretta e in differita su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno (canali 204 e 201 del bouquet Sky), con la telecronaca di Stefano Locatelli e Fabrizio Monari e il commento tecnico di Consuelo Mangifesta e Matteo Piano.

I GIRONI

Pool A

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)

Guandong Evergrande Volleyball Club (CHN)

Imoco Volley Conegliano

Itambe Minas (BRA)

Pool B

Dentil Praia Clube (BRA)

Igor Gorgonzola Novara

Tianjin Bohai Bank Volleyball Club (CHN)

Vakifbank Istanbul (TUR)

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE