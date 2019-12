Per il terzo anno consecutivo, Cucine Lube Civitanova è in finale del Mondiale per Club di pallavolo. La formazione italiana ha sconfitto in semifinale i qatarioti dell’Al-Rayyan in 3 set, vinti con il punteggio di 25-15, 25-17 e 25-22. Top scorer Yoandy Leal, trascinatore dei cucinieri con ben 18 punti (4 ace e 3 muri). Nell’altra semifinale il Sada Cruzeiro, padrone di casa, ha vinto nettamente sullo Zenit Kazan con i parziali di 25-21, 25-22, 25-23. Domenica, ore 16:30, la finalissima: la Cucine Lube Civitanova proverà l’assalto al titolo.

Valuta questo articolo