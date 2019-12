Vince ancora la Igor Gorgonzola Novara al Mondiale per Club in corso a Shaoxing, in Cina. Ed esattamente come accaduto martedì contro il Tianjin, lo fa attraversando tutto lo spettro delle emozioni: opposte al VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, le azzurre di Massimo Barbolini si impongono per 3-2 al termine di un incontro dominato per lunghi tratti e chiuso finalmente al tie-break.

Novara conquista i primi due set comandandoli serenamente dall’inizio alla fine, quindi sale 11-7 nel terzo prima di subire la rimonta delle turche che si concretizza ai vantaggi. Le Campionesse d’Europa in carica avanzano addirittura fino al 16-6 nel quarto set, ma anche qui l’avversaria, mai doma, recupera, salva un match point e scolpisce un 26-24 che beffa e impaurisce. Quando l’inerzia del match parrebbe ribaltata, la Igor inscena un quinto set da antologia – anche in questo caso controllato fino al 10-5 e poi rimesso in gioco dalla grinta del VakifBank – che termina 15-12 sul muro di Chirichella su Gabi.

Top scorer per le novaresi è ancora una volta Jovana Brakocevic, che vince anche la sfida a distanza con Haak (30 punti a 29 per la serba naturalizzata italiana). Da sottolineare l’ottima prova delle azzurre al servizio, con Hancock assoluta protagonista.

Il secondo successo in altrettante partite – e la contemporanea vittoria del Tianjin sul Praia Club – garantiscono a Novara l’accesso alle semifinali (è infatti il numero di partite vinte la prima discriminante per il passaggio del turno). Venerdì, a partire dalle 3 di notte, si definiranno le classifiche finali delle due Pool e gli incroci per le semifinali. Le italiane, entrambe già qualificate, puntano alla terza vittoria su tre per evitare il derby.

I GIRONI

2^ GIORNATA

Pool A

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Itambe Minas (BRA) 3-0 (25-17, 25-23, 25-16)

Guandong Evergrande Volleyball Club (CHN) – Imoco Volley Conegliano 0-3 (16-25, 22-25, 21-25)

Classifica: Imoco Volley Conegliano 6 (2-0), Eczacibasi VitrA Istanbul 3 (1-1), Guandong Evergrande Volleyball Club 3 (1-1), Itambe Minas 0 (0-1).

Pool B

Igor Gorgonzola Novara – Vakifbank Istanbul (TUR) 3-2 (25-21, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12)

Tianjin Bohai Bank Volleyball Club (CHN) – Dentil Praia Clube (BRA) 3-2 (25-21, 25-19, 22-25, 16-25, 16-14)

Classifica: Igor Gorgonzola Novara 4 (2-0), Vakifbank Istanbul 4 (1-1), Tianjin Bohai Bank Volleyball Club 3 (1-1), Dentil Praia Clube 1 (0-2).

CALENDARIO e COPERTURA TV

Venerdì 6 dicembre

ore 3.00 Imoco Volley Conegliano – Itambe Minas (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

ore 7.00 Igor Gorgonzola Novara – Dentil Praia Clube (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Sabato 7 dicembre

ore 10.00 Prima semifinale (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

ore 13.00 Seconda semifinale (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

Domenica 8 dicembre

ore 13.00 Finale (diretta Sky Sport Arena e Sky Sport Uno)

LA FORMULA

Le otto squadre sono inserite in due gironi da quattro squadre. Al termine di un girone all’italiana di sola andata, le prime due – ordinate per numero di vittorie e poi per punti totalizzati – accedono alle semifinali incrociate e poi alla finalissima per le medaglie. Le terze e quarte classificate dei gironi accedono alle semifinali per il 5°-8° posto.

Valuta questo articolo