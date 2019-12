Niente da fare per l’Igor Gorgonzola nel Mondiale per Club: non ci sarà una finalissima tutta italiana. La squadra di Novara ha ceduto oggi in semifinale all’Eczacibasi Istanbul per 3-2 (25-21, 23-25, 25-11, 23-25, 15-13). L’Imoco Conegliano, dunque, domani dovrà vedersela, alle 13 italiane, proprio con la squadra di Istanbul per il titolo iridato.

