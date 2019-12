Earvin Ngapeth è uscito dal carcere: il pallavolista francese, accusato di mostestie sessuali in Brasile, ha passato una notte in prigione. Una donna 20enne ha raccontato di essere stata schiaffeggiata sulle natiche dal giocatore di pallavolo mentre si trovava in un locale con i compagni dello Zenit Kazan.

In attesa del giudizio, Ngapeth è potuto tornare in libertà grazie ad una cauzione di 11mila euro. Il giocatore dovrà presentarsi alla giustizia brasiliana e non potrà avvicinarsi alla vitima e rischia da un anno a cinque anni.

