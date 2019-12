Bastavano due set sia a Unet E-Work Busto Arsizio che a Saugella Monza per superare matematicamente i sedicesimi di finale della CEV Volleyball Cup 2020, ma le due compagini lombarde hanno dimostrato ancora una volta la competitività del campionato italiano, replicando i rotondi 3-0 con i quali avevano già battuto nelle gare di andata dei sedicesimi rispettivamente VK UP Olomouc ed Orbita ZNU Zodush Zaporizhzhya.

Le farfalle di Stefano Lavarini si sono imposte anche in Repubblica Ceca, alla “Univerzita Palackeho”, campo di casa dell’Olomouc, potendo anche permettersi di lasciare a riposo il capitano Alessia Gennari, e distribuendo al meglio le fatiche tra tutte le altre giocatrici del roster bustocco. Ottime prove individuali per Herbots e Villani, così come Washington, entrata in seconda battuta. Le biancorosse andranno ad affrontare le polacche del Developres SkyRes Rzeszow, che mercoledì sera hanno superato – dopo una maratona pallavolistica e solo al golden set – le francesi dell’ASPTT Mulhouse.

Allo stesso modo, la Saugella Monza conferma la propria forza anche nella gara di ritorno.

Ortolani e compagne, impegnate nuovamente al PalaYamamay di Busto Arsizio – così come la gara di andata che le vedeva giocare “sulla carta” sul campo avversario – hanno imposto nuovamente il loro gioco, cominciando dalla battuta, nonostante le ucraine abbiamo dimostrato di poter impensierire a tratti – almeno nel primo set – le brianzole.

Mattatrice della serata Josephine Obossa, con ben venti palloni messi a terra, che ha dimostrato ancora una volta di esser sempre pronta quando viene chiamata in causa, e poter far rifiatare anche Serena Ortolani, subentrata a gara in corsa e schierata in posto quattro, soluzione che potrà essere in futuro una freccia in più nella faretra di Dagioni.

Archiviata la pratica ucraina, il tabellone vuole che sulla strada delle brianzole ci sia subito un avversario di caratura decisamente maggiore, ovvero la Dinamo Kazan di Samanta Fabris, che ha confermato la vittoria della gara di andata, superando in casa per 3-1 il Potsdam.

Gli ottavi verranno disputati tra il 21 e il 23 gennaio 2020, il ritorno tra il 4 e il 6 febbraio. Per Gennari e compagne la gara di andata verrà affrontata tra le mura amiche del PalaYamamay, mentre per le saugelline il primo atto sarà in terra russa.

CEV VOLLEYBALL CUP 2020

IL PROGRAMMA DEI 16ESIMI DI FINALE

GARE DI RITORNO (tra parentesi il risultato dell’andata, in grassetto le qualificate)

Galatasaray HDI Istanbul (TUR) – Grupa Azoty Chemik Police (POL) 2-3 (25-19, 18-25, 25-19, 23-25, 12-15) (and. 1-3)

Partizani Tirana (ALB) – Sanaya Libby’s La Laguna (ESP) 0-3 (12-25, 14-25, 20-25) (0-3)

Mladost Zagreb (CRO) – OK Kastela (CRO) 3-0 (25-18, 25-10, 25-21) (3-0)

Fatum Nyiregyhaza (HUN) – CSM Targoviste (ROU) 3-2 (14-25, 25-18, 25-14, 18-25, 16-14) (3-2)

CSM Bucuresti (ROU) – Volero Le Cannet (FRA)

Luka Bar (MNE) – TS Volley Dudingen (SUI) 0-3 (15-25, 18-25, 19-25) (0-3)

ZOK Bimal-Jedinstvo Brcko (BIH) – UOK Banjaluka Voley Banja Luka (BIH) 3-0 (25-15, 25-13, 25-21) (2-3)

Viteos Neuchatel UC (SUI) – Minchanka Minsk (BLR) 3-1 (28-26, 23-25, 25-19, 27-25; Golden set 13-15) (0-3)

SSC Palmberg Schwerin (GER) – Sliedrecht Sport (NED) 3-0 (25-16, 25-18, 25-19) (3-0)

Hameenlinna (FIN) – VK Selmy Brno (CZE) 3-0 (25-23, 25-15, 26-24) (2-3)

VK Prostejov (CZE) – Asterix Avo Beveren (BEL) 19/12 (2-3)

Hermes Volley Oostende (BEL) – GEN-I Volley Nova Gorica (SLO) 3-0 (25-16, 25-19, 25-22) (3-0)

ASPTT Mulhouse (FRA) – Developres SkyRes Rzeszow (POL) 3-2 (24-26, 22-25, 25-23, 25-13, 15-12; Golden set 13-15) (2-3)

VK UP Olomouc (CZE) – Unet E-Work Busto Arsizio 0-3 (21-25, 18-25, 19-25) (0-3)

Saugella Monza – Orbita ZNU Zodush Zaporizhzhya (UKR) 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) (3-0)

Dinamo Kazan (RUS) – SC Potsdam (GER) 3-1 (25-20, 15-25, 25-12, 25-23) (3-2)

