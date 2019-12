Ottimo risultato per il Settebello in World League: gli azzurri di coach Campagna hanno asfaltato 14-3 la Georgia qualificandosi così ai quarti di finale della competizione europea. Al Pala Galli di Civitavecchia, il Settebello ha regalato emozioni fortissime, soffrendo solo nel primo tempo, per poi dilagare piano piano verso una super vittoria con Di Fulvio protagonista con 6 reti, insieme al compagno Marco Del Lungo, autore di tre parete fantastiche.

“Mi aspettavo così il primo tempo perchè dopo le celebrazioni eravamo un po’ frastornati. Poi un ottimo secondo nel quale la partita è andata come doveva andare. Siamo stati attenti in difesa e precisi in attacco, con ottime giocate individuali. Siamo ancora in una fa di preparazione molto dura. Siamo lontani dalla migliore condizione e quindi abbiamo ampi margini di miglioramento“, queste le parole dell ct azzurro Alessandro Campagna.

