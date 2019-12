Una splendida iniziativa benefica ha colorato il match fra Olimpia Milano e Trento. Dopo il primo canestro della partita, il pubblico ha lanciato in campo tantissimi peluche, portati per l’occasione, poi raccolti e donati ai bambini della clinica ‘De Marchi‘. Il ‘Teddy Bear Toss‘, trovata che da diverso tempo ha preso piede nelle manifestazioni sportive di tutta Europa, renderà più bello il Natale dei bambini che stanno giocando una partita importante per le loro vite su un letto di ospedale.

