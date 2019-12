E’ tornata a casa con due ori Simona Quadarella, l’azzurra è sbarcata oggi a Fiumicino insieme agli altri azzurri del nuoto dopo gli Europei in vasca corta, terminati ieri a Glasgow.

La nuotatrice italiana ha conquistato la medaglia più preziosa sia nei 400 sl che negli 800 sl, due risultati che ha commentato così al suo arrivo a Roma: “non mi aspettavo questo risultato, soprattutto nei 400 stile. Negli 800 in realtà speravo di fare un po’ di meno con il tempo, i 400 mi hanno riscattato bene, è stata davvero una bella gara. Siamo andati molto forte, abbiamo portato a casa tante medaglie e questo ci fa ben sperare per la stagione olimpica. A chi dedico questi due ori? A me, all’allenatore e alla mia squadra, che sono i primi a sostenermi e che soprattutto credono in me. Adesso il prossimo impegno è tra due giorni: ai campionati assoluti, il pass per le prossime Olimpiadi“.

